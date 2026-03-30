Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)

Червеникавият оттенък вероятно се дължи на начина, по който различните светлинни вълни се разпръскват в атмосферата

30 март 2026, 09:36
Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)
Източник: iStock/Getty Images

Н ебето над части от западното крайбрежие на Австралия беше обляно в обезпокоително кървавочервено сияние с приближаването на тропическия циклон Нарел към континента. Явлението създаде зрелище, което мнозина определиха като „апокалиптично“.

„Невероятно зловещо е навън и всичко е покрито с прах. Все още няма много вятър“, написаха от Shark Bay Caravan Park в публикация във Facebook в петък, запечатваща феномена. Небето в други части на региона беше обагрено в необичайно, но далеч по-малко плашещо оранжево сияние. То бе предизвикано от огромните облаци прах, вдигнати от мощната буря.

Червеникавият оттенък вероятно се дължи на начина, по който различните светлинни вълни се разпръскват в атмосферата, съобщиха от Центъра за прогнози на FOX. Спектри като синия имат по-къса дължина на вълната в сравнение с червената, оранжевата и розовата светлина. Когато слънцето изгрява или залязва, излъчваната от него светлина преминава през по-дебели слоеве на атмосферата. Това кара синия спектър да се разсейва по-лесно, докато по-дългите червени и розови вълни стават много по-видими в небето.

Някои доклади сочат също, че силните ветрове са изхвърлили богата на желязо почва високо в атмосферата. В комбинация с разсеяната слънчева светлина, това е създало своеобразен естествен филтър, който е заглушил повечето цветове, оставяйки единствено червения.

От къмпинга споделиха последващо видео във Facebook в неделя, което показва, че небето вече се е върнало към обичайния си лазурен цвят.

„Каква е разликата за 48 часа. Все още почистваме праха отвсякъде“, написаха те.

Източник: nypost.com    
Тропически циклон Нарел Западна Австралия Червено небе Апокалиптично зрелище Прашни облаци
Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Епидемията „Бротокс“: Защо холивудските мъже изведнъж започнаха да изглеждат еднакво?

Епидемията „Бротокс“: Защо холивудските мъже изведнъж започнаха да изглеждат еднакво?

Преля река Черни Лом в село Априлово, има готовност за евакуация на населението

Преля река Черни Лом в село Априлово, има готовност за евакуация на населението

„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ“ – Иран се ядоса на Тръмп

„Лъжливият, терористичен и убиващ деца президент на САЩ“ – Иран се ядоса на Тръмп

Плащат задължително два пъти добавки за празниците

Плащат задължително два пъти добавки за празниците

Bugatti W16 Mistral Caroline показва, че звяр с 1600 „коня“ може да бъде нежен и деликатен

Bugatti W16 Mistral Caroline показва, че звяр с 1600 „коня“ може да бъде нежен и деликатен

<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

<p>Индустрия и превозвачи искат спешни компенсации заради войната в Близкия изток</p>

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

КРИБ, БФИЕК и СМП предупреждават за инфлационен шок и риск от разкъсване на веригите за доставки, ако държавата не увеличи обхвата на антикризисните мерки

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

Събитието е от световен мащаб, като се очаква да привлече вниманието на стотици милиони зрители

<p>&quot;Интуицията&quot; на Тръмп го подведе в Иран</p>

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

Американският модел на договаряне се оказва неспособен да се справи с противник, който търси оцеляване чрез нанасяне на максимална болка

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Ако скоростите на интернет връзката не са според очакванията, обикновено решаваме, че проблемът е в доставчика или в рутера. Оказва се обаче, че има и функции в операционната система Windows, които може пряко да влияят на свързаността

Война на ръба: Тръмп изненада с коментар, Иран отказва да приеме унижение

Война на ръба: Тръмп изненада с коментар, Иран отказва да приеме унижение

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран са водили срещи „пряко и непряко“ и че новите лидери на Иран са били „много разумни“. Пакистан се готви да е домакин на преговори

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Балната зала всъщност скрива огромния комплекс, който се строи отдолу от военните

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

<p>&quot;Куба е свършена!&quot;: Тръмп с остри думи</p>

Тръмп: Няма проблем с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата

Президентът на САЩ заяви, че няма да възпрепятства доставки на петрол за острова заради хуманитарната ситуация

Принц Хари иска да се върне вкъщи, чака покана от крал Чарлз

<p>Андрей Гюров пристигна в&nbsp;Киев с българска делегация</p>

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

В делегацията в Киев са също служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната – Атанас Запрянов, на образованието и науката – Сергей Игнатов, и на енергетиката – Трайчо Трайков

<p>&quot;Воля за власт&quot;:&nbsp;Как Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин</p>

"Воля за власт": Как Виктор Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин в ЕС

От либерален дисидент до любимец на MAGA - трансформацията на унгарския премиер, който върна Будапеща в орбитата на Москва

<p>&quot;Страните от НАТО допускат опасна грешка&quot;</p>

Страните от НАТО допускат опасна грешка при закупуването на оръжие

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба

Костите не прощават: Ендокринолог разкрива истината за приема на калций

Костите не прощават: Ендокринолог разкрива истината за приема на калций

Много жени вярват, че са здрави заради добрите си кръвни изследвания, но тялото често „краде“ калций от костите, за да поддържа баланса. Вижте какви са реалните нужди на организма след менопаузата и кои храни осигуряват нужните 1200 мг на ден

Насилие и хаос на местните избори в Сърбия, Вучич обяви пълна победа в 10-те общини

Насилие и хаос на местните избори в Сърбия, Вучич обяви пълна победа в 10-те общини

По данни на независими наблюдатели и опозиционни листи, изборният ден е преминал с множество нередности и инциденти

Сериозни щети по ядрен обект в Иран: Какво представлява заводът в Хондаб и защо е важен

Сериозни щети по ядрен обект в Иран: Какво представлява заводът в Хондаб и защо е важен

Съоръжението е свързано с производството на т.нар. „тежка вода“ – вещество, което се използва като модератор в определен тип ядрени реактори

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Мона с нов приз, Gen Z фолклор “прегръща” предстоящия й концерт

Edna.bg

81-годишният баща на Меган Маркъл откри любовта отново в лицето на 35 години по-млада жена

Edna.bg

Легенда на Тотнъм пое отбор от петото ниво на английския футбол

Gong.bg

Лудогорец иска национал на България?

Gong.bg

Премиерът и министри са на посещение в Украйна

Nova.bg

Преля река Черни Лом в село Априлово

Nova.bg