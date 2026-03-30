Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)

Н ебето над части от западното крайбрежие на Австралия беше обляно в обезпокоително кървавочервено сияние с приближаването на тропическия циклон Нарел към континента. Явлението създаде зрелище, което мнозина определиха като „апокалиптично“.

„Невероятно зловещо е навън и всичко е покрито с прах. Все още няма много вятър“, написаха от Shark Bay Caravan Park в публикация във Facebook в петък, запечатваща феномена. Небето в други части на региона беше обагрено в необичайно, но далеч по-малко плашещо оранжево сияние. То бе предизвикано от огромните облаци прах, вдигнати от мощната буря.

Western Australia's skies turn a hellish red as Tropical Cyclone Narelle hit, stunning video shows — New York Post (@nypost) March 29, 2026

Червеникавият оттенък вероятно се дължи на начина, по който различните светлинни вълни се разпръскват в атмосферата, съобщиха от Центъра за прогнози на FOX. Спектри като синия имат по-къса дължина на вълната в сравнение с червената, оранжевата и розовата светлина. Когато слънцето изгрява или залязва, излъчваната от него светлина преминава през по-дебели слоеве на атмосферата. Това кара синия спектър да се разсейва по-лесно, докато по-дългите червени и розови вълни стават много по-видими в небето.

Някои доклади сочат също, че силните ветрове са изхвърлили богата на желязо почва високо в атмосферата. В комбинация с разсеяната слънчева светлина, това е създало своеобразен естествен филтър, който е заглушил повечето цветове, оставяйки единствено червения.

От къмпинга споделиха последващо видео във Facebook в неделя, което показва, че небето вече се е върнало към обичайния си лазурен цвят.

„Каква е разликата за 48 часа. Все още почистваме праха отвсякъде“, написаха те.