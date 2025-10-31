Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

С АЩ ще продължат твърдо да защитават интересите си. Това заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет на среща с китайския си колега Дун Цзюн в Пекин.

Хегсет написа в социалната мрежа X, че е казал на китайския министър на националната отбрана, че САЩ са обезпокоени от китайската активност в Южнокитайско море и е подчертал ключовото значение на поддържането на баланс на силите в Индо-тихоокеанския регион.

"Беше добра и конструктивна среща. Подчертах важността на поддържането на баланс на силите в Индо-Тихоокеанския регион и наблегнах на загрижеността на САЩ относно дейностите на Китай в Южнокитайско море, около Тайван и спрямо съюзниците и партньорите на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион. Съединените щати не търсят конфликт, те ще продължат твърдо да защитават интересите си и да гарантират, че разполагат с капацитета в региона за това. Днешната среща последва видеоконферентния ни разговор с адмирал Донг на 9 септември. Ще продължим дискусиите с Народноосвободителната армия по въпроси от взаимно значение", написа Хегсет.