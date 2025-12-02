Издателят на "Франклин костенурката" осъди пост на Хегсет за "насилствен" удар по лодка

И здателят на детската поредица "Франклин костенурката" остро реагира срещу изображения на главния си герой, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет публикува фалшива корица, на която Франклин стреля по наркотрафиканти.

Хегсет сподели в неделя изображение на детска книга със заглавие "Франклин поразява нарко терористи", на което костенурката е облечена в военна униформа, стои в хеликоптер и стреля по лодки, натоварени с мъже с оръжия. "За вашия списък с коледни желания", написа Хегсет под картинката.

For your Christmas wish list… pic.twitter.com/pLXzg20SaL — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 1, 2025

Публикацията му се отнася до смъртоносните удари на администрацията на Тръмп по предполагаеми наркокораби в Карибско море и Източния Тихи океан през последните месеци, които са отнели живота на над 80 души, според Пентагона, и предизвикаха тревоги сред законодатели и други за границите на изпълнителната власт и съответствието на ударите с международното право.

"Франклин костенурката е обичан канадски герой, който е вдъхновявал поколения деца и символизира доброта, емпатия и приобщаване", заяви издателството Kids Can Press в публикация в X.

"Ние категорично осъждаме всяко обиждащо, насилствено или неоторизирано използване на името или образа на Франклин, което е в пряко противоречие с тези ценности", добави издателството.

Washington Post съобщи миналата седмица, че Хегсет е наредил на американската армия да убие оцелелите при удар на лодка край бреговете на Тринидад на 2 септември, който първоначално е оставил двама души да се държат за пушещите се останки. POLITICO не е потвърдил независимо информацията на Post.

Белият дом потвърди в понеделник, че втори удар през септември е убил ранени цивилни след неуспеха на първата операция, но висши служители от администрацията на Тръмп подчертаха, че решението е било на началника на Силите за специални операции на САЩ адмирал Франк Брадли, а не на Хегсет.

Брадли е действал "в рамките на своята власт и закона" при провеждането на втория удар, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит. Самият Хегсет нарече Брадли "американски герой" и обеща "100% подкрепа" в публикация в X, като възложи отговорността за удара на 2 септември на адмирала.

"Подкрепям го и бойните решения, които е взел, при мисията на 2 септември и при всички останали след това", написа Хегсет.

Книгите за Франклин показват младата костенурка как се справя с ежедневни предизвикателства, като "Франклин отива в болница" и "Франклин кара колело", и учат на теми като смелост и емпатия.