„Жена на годината", лекари и футболист: Кои са жертвите на самолетната катастрофа в Ню Йорк

Ж ертвите на самолетната катастрофа в северната част на щата Ню Йорк включват носителката на титлата „Жена на годината на NCAA“ за 2022 г., както и членове на семейство, пътуващо за рожден ден и за Великден. Сред шестимата загинали са лекари и изявени студент-спортисти, след като малък самолет се разби в кално поле в региона през уикенда.

Victims of upstate NY plane crash ID’d as 2022 NCAA woman of the year and family members heading to birthday, Passover https://t.co/jeKGREGL9h pic.twitter.com/Mhkwoxeyt0

Семейство Гроф — бащата невролог Майкъл Гроф, майката уролог Джой Сайни, дъщеря им Карена, завършила Масачузетския технологичен институт (MIT), и нейният приятел Джеймс Сонторо — загиват в събота, когато частният самолет Mitsubishi MU-2B, с който пътували, се разбива в района на Копак, близо до границата с Масачузетс. Това потвърди бащата на Сонторо.

Синът на семейство Гроф — Джаред, заедно с партньорката си Алексия Коютас Дуарте, също са сред загиналите, съобщава Times Union. Третото дете в семейството — дъщеря им Аника — не е била на борда. Семейството се отправяло с личния самолет на Майкъл към Катскилс, за да отпразнуват рожден ден и Великден, когато настъпила трагедията.

„Те бяха прекрасно семейство“, споделя Джон Сонторо. „Светът загуби много добри хора — хора, които щяха да направят много за обществото, ако имаха тази възможност. Всички сме лично опустошени.“

Синът му също бил възпитаник на MIT и работел във финансовата сфера, докато Карена учела медицина в Нюйоркския университет, след като през 2022 г. била отличена с приза „Жена на годината на NCAA“ за своите постижения във футбола и академичната дейност в MIT.

The plane crash victims were identified as Karenna Groff (middle left), her boyfriend and MIT graduate James Santoro (right), Karenna's father Dr. Michael Groff (left), as well as her mother and urogynecologist Dr. Joy Saini (middle right)https://t.co/Xm7Np3nBIz pic.twitter.com/xvChQw1wCn