Режисьорът Жан-Марк Вале внезапно почина на 58 години

Р ежисьорът и продуцент Жан-Марк Вале внезапно почина на 58-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Той е носител на награда "Еми" за излъчвания по HBO сериал "Големите малки лъжи", базиран върху едноименната книга на Лиан Мориарти.

Жан-Марк Вале има и шест номинации за "Оскар" за филма си от 2013 г. "Клубът на купувачите от Далас" с участието на Матю Макконъхи и Джаред Лето.

Even if you’ve never heard of Jean-Marc Vallee, you’ve almost certainly seen his TV directing work on “Big Little Lies” & “Sharp Objects” or his movies like “Dallas Buyers Club” & “Wild.”



He had such a unique visual and narrative style. Such an immense talent gone too soon. RIP pic.twitter.com/gQhEYCeT4k