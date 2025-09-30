Земетресение разтърси крайбрежието на Филипините

З еметресение с магнитуд 6,9 разтърси крайбрежието на Филипините, съобщиха американският Геофизичен институт и Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на 11 км югоизточно от малкото градче Калапе в провинция Бохол с население около 33 000 души. Земният трус е бил на дълбочина 10 км.

Земетресение с магнитуд 6,4 разтърси Калифорнийския залив

Първоначално Геофизичният институт на САЩ оцени силата на земетресението като 7, отбеляза АФП.

Беше издадено предупреждение за цунами. Няма данни за жертви и разрушения.