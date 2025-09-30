Свят

Земетресение разтърси крайбрежието на Филипините

Беше издадено предупреждение за цунами

30 септември 2025, 19:57
Земетресение разтърси крайбрежието на Филипините
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд 6,9 разтърси крайбрежието на Филипините, съобщиха американският Геофизичен институт и Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на 11 км югоизточно от малкото градче Калапе в провинция Бохол с население около 33 000 души. Земният трус е бил на дълбочина 10 км.

Земетресение с магнитуд 6,4 разтърси Калифорнийския залив

Първоначално Геофизичният институт на САЩ оцени силата на земетресението като 7, отбеляза АФП.

Беше издадено предупреждение за цунами. Няма данни за жертви и разрушения.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 23 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 21 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 23 часа

