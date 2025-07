Земетресение разтърси Испания, усети се в 50 града

З еметресение разтърси Южна Испания тази сутрин, като се съобщава, че сгради в повече от 50 града са били разтърсени от силата на трусовете, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Трусът с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер е бил усетен в повече от 50 града,

включително популярния туристически курорт Аликанте. Той е ударил на дълбочина два километра край бреговете на Алмерия в югоизточна Испания в 7:13 ч. сутринта днес, според Националния географски институт на страната.

