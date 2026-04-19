Земетресение на гръцкия остров Крит

З еметресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер беше регистрирано на гръцкия остров Крит, сочат данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Земетресение разтърси остров Крит

Трусът е бил на дълбочина 10 километра и е регистриран малко след 10 ч. гръцко (и българско) време на 82 км на изток-североизток от град Ираклион на острова.

По информация на електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“ земетресението е усетено в източните части на острова. Не се съобщава за пострадали или щети.

Сеизмолози продължават да наблюдават региона, като до момента не са регистрирани обезпокоителни вторични трусове.