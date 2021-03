Земетресение с магнитуд 7,2 в Япония, евакуирани

З еметресение с магнитуд 7,2 е регистрирано днес в североизточната част на Япония и е обявена опасност от цунами, предадоха световните агенции. Трусовете са усетени и в столицата Токио, разположена на около 400 км южно от епицентъра. Засега е съобщено за един пострадал, няма данни за разрушения.

Височината на вълната цунами в префектура Мияги може да достигне 1 метър, предупреждава националната метеорологична служба. Близо 6900 души от град Ватари са призовани да се евакуират заради опасността от цунами.

Част от префектура Мияги остана без ток днес след труса. Близо 200 домакинства са без ток, уточни електроразпределителното дружество Тохоку електрик пауър (Tohoku Electric Power).

Временно е спрямо движението на високоскоростните влакове "шинкансен", преминаващи през префектурата, по информация на Киодо.

🚨 Another one. Magnitude 7.2 earthquake struck in northeastern Japan.



Small tsunami advisory issued in Miyagi prefecture. Felt the shake in Tokyo too but not as strong as last month #津波注意報 pic.twitter.com/tC84rzb0Op