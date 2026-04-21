Зеленски: Ситуацията в Иран не позволи на руснаците да постигнат това, което искаха

Т екущата ситуация в Близкия изток на този етап пречи на Русия да извлече евентуални ползи от последиците на израелско-американската военна операция срещу Иран, особено в областта на енергетиката, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ".

"Ситуацията в Иран не позволи на руснаците да постигнат това, което искаха. Иранската помощ и по-силните и съсредоточени удари по енергийната инфраструктура щяха да доведат до ограничения на енергийния пазар и следователно до облекчаване на санкциите срещу Русия поради световния недостиг на енергия. В този случай те можеха да продават повече и да печелят пари, но сега Русия се изправя пред сериозни икономически проблеми", посочи Зеленски.

Украинският президент отбеляза, че войната в Иран засяга пазарите на енергията, увеличава натиска върху САЩ и Европа и създава допълнителни предизвикателства за Китай като възможен посредник в конфликта. Същевременно обаче Зеленски посочи, че продължаването на войната би могло да укрепи позицията на Русия.

Зеленски заяви, че Украйна се изправя пред остър недостиг от ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и енергийни ресурси поради руските удари по украинска инфраструктура.

Същевременно той уточни, че Украйна преговаря с държави като Норвегия и Румъния за осигуряването на доставките на природен газ, дизел и електричество.

"Украйна ще разполага с достатъчно запаси от природен газ, за да се осигури вътрешното потребление, при условие, че няма удари. Но те биват нанасяни и значителна част от енергийната инфраструктура е вече унищожена. Затова алтернативата е в нашите партньори. С Норвегия обсъждаме природния газ, а с Румъния завършването на съответната инфраструктура, както и доставката на природен газ и електричество", разясни украинският президент.

Той допълни, че държавите от Близкия изток ще могат напълно да попълнят недостига на дизел в Украйна.