Пакистан чака отговор от Иран за преговори със САЩ

П акистан, който играе ролята на посредник между Вашингтон и Техеран, все още не е получил официален отговор от Иран дали ще изпрати делегация за втория кръг преговори със Съединените щати, съобщи министърът на информацията в Исламабад, цитиран от АФП.
„Все още очакваме официално потвърждение от иранска страна за участие в мирните преговори в Исламабад“, написа Атаула Тарар в социалната мрежа Х.
Той подчерта, че решението е „критично“, тъй като остават само часове до изтичането на двуседмичното примирие между страните в конфликта.
„Пакистан, като посредник, е в постоянен контакт с иранците и следва пътя на дипломацията и диалога“, подчерта Тарар.
„Примирието приключва в 4:50 ч. тихоокеанско стандартно време на 22 април (14:50 българско време). Решението на Иран да присъства на преговорите преди края на двуседмичното прекратяване на огъня е от решаващо значение“, посочи министърът.
„Пакистан положи искрени усилия да убеди иранското ръководство да участва във втория кръг от преговорите и тези усилия продължават“, добави Тарар.
The situation as it stands at 1930 PST— Attaullah Tarar (@TararAttaullah) April 21, 2026
1. Formal response from Iranian side about confirmation of delegation to attend Islamabad Peace Talks is still awaited.
2. Pakistan as the mediator is in constant touch with Iranians and pursuing the path of diplomacy and dialogue.
3.…