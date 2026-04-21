България

12 задържани за детска порнография от началото на годината, сред тях и педиатър

Сред установените извършители има и чужд гражданин със статут на постоянно пребиваване в България

21 април 2026, 13:24
12 задържани за детска порнография от началото на годината, сред тях и педиатър
Източник: iStock photos/Getty images

О т началото на 2026 година са проведени 13 специализирани операции и са задържани 12 души по линия на детската порнография, съобщиха от Главна дирекция (ГД) "Борба с организираната престъпност" (БОП), дирекция "Киберпрестъпност".

Задържаха петима за онлайн сексуална експлоатация на бебета и деца

През периода са свалени близо три хиляди файла с незаконно съдържание, представляващи детска сексуална експлоатация.

Сред установените извършители е чужд гражданин с постоянно пребиваване в страната, както и лекар - педиатър. Файловете са разпространявани в популярно сред тинейджърите онлайн приложение чрез личния му акаунт до ограничен брой потребители.

Мащабна акция на ГДБОП срещу педофилията, 9 души са задържани

За сравнение през 2025 година са проведени 44 специализирани операции, образувани са 45 досъдебни производства и са премахнати близо 80 хиляди файла.

От ГДБОП допълниха, че при акция на 16 април, под надзора на Софийската районна прокуратура, е арестуван мъж, съхранявал и разпространявал порнографски материали с малолетни.

Задържаха 10 лица, злоупотребявали с деца онлайн

В иззето мобилно устройство са открити над шест хиляди изображения и над 300 видеоматериала. При проверките е установено, че задържаният е участвал в групи за разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация, за създаването на които са използвани ненавършили 18-годишна възраст лица, както и че от близо две години е член, под чужда самоличност, на популярни сред сексуалните насилници мобилни приложения.

Хващат разпространители на детска порнография

През април 2025 г. служители на ГДБОП заедно с техни колеги от 38 държави разбиха една от най-големите платформи за детска порнография в света „Кидфликс“ (Kidflix). Тогава бе установено, че близо два милиона потребители от цял свят са влизали в платформата между април 2022 г. и март 2025 г.

Източник: БТА, Константин Костов    
Последвайте ни
Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Колко строга е цензурата в Китай

Колко строга е цензурата в Китай

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

10 съвета за спестяване: Край на живота от заплата до заплата

10 съвета за спестяване: Край на живота от заплата до заплата

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 6 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 7 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 6 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мичио Каку

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Свят Преди 15 минути

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

tbi bank и Samsung правят новите технологии по-достъпни

tbi bank и Samsung правят новите технологии по-достъпни

Любопитно Преди 20 минути

Шопинг секцията в супер приложението tbi bank app дава достъп до над 250 любими онлайн магазина и пари обратно по сметката след пазаруване

<p>Киселова:&nbsp;Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове</p>

Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

България Преди 50 минути

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да избере друг на неговото място

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Любопитно Преди 58 минути

Астролозите прогнозират края на труден период за някои зодиакални знаци в края на април. Това ще отбележи преход към нова фаза с по-стабилна енергия и нови възможности

кардиолог

Кардиолог: Седенето над 8 часа на ден вдига риска от сърдечен инцидент със 120%

Любопитно Преди 1 час

Проф. Иван Груев подчерта, че физическата активност има ключова роля за превенцията

Снимката е илюстративна

Майка и бебе на 2 месеца са с опасност за живота след тежка катастрофа край Шумен

България Преди 1 час

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, е в съзнание

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Любопитно Преди 1 час

Мадона отправи емоционален апел и предложи награда, след като безценни архивни костюми от личната ѝ колекция изчезнаха след триумфалното ѝ участие на фестивала Coachella 2026. Звездата определи дрехите като „част от своята история“

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

България Преди 1 час

От медицински консумативи до личен телевизор: Как главният счетоводител е източвал сметките на болницата в Благоевград в продължение на две години, присвоени са над 232 000 лева, според държавното обвинение

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

Свят Преди 1 час

Те ще представят кандидатурите си днес и утре

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Любопитно Преди 1 час

Командирът на „Артемис II“ Рийд Уайзман сподели зашеметяващи кадри, заснети по време на историческото прелитане около Луната.

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване от изследователи от Университета на Южна Калифорния (USC) предполага, че диети, богати на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, може да са свързани с по-висок риск от ранно настъпващ рак на белия дроб

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Любопитно Преди 1 час

Николаос Цитиридис се впуска в уличен експеримент

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

България Преди 1 час

Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

България Преди 2 часа

„За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път”, посочва той

<p>Коалиционен капан лиши БСП от субсидия в най-критичния момент</p>

БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив

България Преди 2 часа

За първи път от 1990 г. насам емблематичната централа на БСП остава без държавна подкрепа, поставяйки под въпрос оцеляването на най-старата партия у нас

Тим Кук напуска Apple, новият лидер вече е избран

Тим Кук напуска Apple, новият лидер вече е избран

Технологии Преди 2 часа

След 15 години начело на ИТ гиганта, Кук ще се оттегли от ежедневното управление, а позицията ще оглави Джон Тернъс, който е лично избран и подготвян от Кук и се ползва с пълното одобрение на ръководството на компанията

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

100 години от рождението на кралица Елизабет II: Edna епоха в историята

Edna.bg

Защо жените напоследък се примиряват с абсолютния минимум във връзките?

Edna.bg

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за гостуването в Разград

Gong.bg

Мексико обяви нов селекционер

Gong.bg

Линейка се обърна на ключово кръстовище в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Задържаха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Nova.bg