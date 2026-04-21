Тръмп: Иран наруши примирието

"Иран наруши примирието многократно!", написа в социалната си мрежа Трут сошъл президентът на САЩ Доналд Тръмп.
Той не даде никакви допълнителни разяснения на думите си.
Междувременно Пентагонът обяви, че САЩ са превзели санкциониран танкер, свързан с Иран, "без инциденти".
"През нощта американските сили извършиха безпрепятствен абордаж и морско задържане на санкционирания и без национална принадлежност танкер "Тифани", без инциденти в зоната на отговорност на Обединеното бойно командване на въоръжените сили на Съединените щати, отговорно за Индо-тихоокеанския регион", посочиха от министерството на войната на САЩ.
Тръмп: САЩ спряха и превзеха кораб с ирански флаг
"Както ясно заявихме, ще продължим глобалните усилия за морско правоприлагане, за да разбием незаконните мрежи и да спрем санкционираните кораби, предоставящи материална подкрепа на Иран - навсякъде, където действат. Международните води не са убежище за санкционираните кораби. Министерството на войната ще продължи да отказва на незаконните участници и техните кораби свобода на маневриране в морето", добавиха от Пентагона.
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026