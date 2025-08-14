Свят

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна", "наистина укрепва" украинската отбрана

14 август 2025, 14:16
Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски каза днес, че досега са осигурени 1,5 милиарда долара от европейски съюзници на Украйна за американски оръжия в рамките на новата инициатива на НАТО, предаде Ройтерс.

Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), "наистина укрепва" украинската отбрана.

"Към днешна дата вече разполагаме с гарантирани 1,5 милиарда долара. Чрез инициативата на НАТО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" страните членки на НАТО може да сътрудничат за закупуването на произведени в САЩ оръжия за Украйна - това е механизъм, който наистина укрепва нашата отбрана", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

Той отбеляза, че Нидерландия се е включила с 500 милиона долара, Дания, Норвегия и Швеция - общо с още 500 млн. долара, а Германия се е присъединила също с 500 млн. долара.

Източник: БТА    
