Свят

Затрупани хора след срутване на ТЕЦ в Южна Корея

Пожарната посочи, че точният брой на хората в неизвестност към момента не може да бъде потвърден

6 ноември 2025, 16:37
Затрупани хора след срутване на ТЕЦ в Южна Корея
Източник: istock/Getty Images

В ластите в Южна Корея предполагат, че седем души са затрупани под развалините, след като по-рано днес се срути котелно съоръжение в топлоелектрическа централа в град Улсан. Засега от отломките са извадени двама, предаде Йонхап.

Пожарната посочи, че точният брой на хората в неизвестност към момента не може да бъде потвърден. По-рано беше съобщено за шестима изчезнали и вероятно затрупани хора.

На снимка в местни медии се вижда огромна стоманена конструкция, която е рухнала и се е превърнала в купчина отломки.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Южна Корея Срутване Топлоелектрическа централа
