Защо световните суперяхти стават все повече и все по-големи?

Б изнесът в луксозния свят на суперяхтите процъфтява, тъй като супербогатите искат все по-големи плаващи дворци. Пауло Трифиро знае много за суперяхтите — тя и съпругът ѝ са притежавали повече от дузина през годините, разказва BBC.

Италианската двойка, която е натрупала своето състояние в юридическата сфера и в момента управлява глобална правна фирма, обича да плава по света в разкош. Трифиро описва техните лодки, които могат да бъдат дълги над 50 метра, като плаващи петзвездни хотели. Тя също така се радва да участва в процеса на проектиране.

Един от основните критерии, на които тя настоява, е екипажът да разполага с достатъчно голяма кухня, за да може да приготвя гурме ястия за до 15 души. Трифиро обяснява логиката си: "Ако сте свикнали да се храните добре, не навсякъде в света има достатъчно добри ресторанти."

Тя допълва, че голямото пространство на яхтите е успокояващо: "Независимо дали плавам сред гърбати китове, или получавам поздрави от рибари на островите Фиджи, моите лодки ми позволяват да плавам с мощ и безопасност."

