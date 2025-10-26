Свят

Защо млечните продукти в Гърция поскъпват

Епидемия с шарка при овцете вдига цените

26 октомври 2025, 07:20
Източник: iStock

С ериозно се покачва цената на млечните продукти в Гърция, информират търговци и животновъди, съобщи pariteni.bg.

Очаква се покачване на цената на млякото и млечните продукти поне с 20%, предупреди председателят на Съюза на гръцките животновъди Димитрис Мосхос. Огромни щети на сектора нанесе епидемията от шарка по овцете. Триста хиляди животни вече са унищожени. През следващата година почти 30% ще е намален добивът на мляко, а и на млечни продукти, което води до силно покачване на цените на тези продукти, поясниха животновъдите.

Не се знае докога ще продължи разпространението на заразата сред животните и колко още ще бъдат унищожени.

В рамките на следващите три месеца ще се покачат цените чувствително в търговските вериги.

Животновъдите обвиняват аграрното министерство, че късно са въведени мерките по ограничаване на разпространение на заразата сред животните.

Търговците на млечни продукти съобщават, че могат да приемат увеличение не по-високо от 10%, докато фермерите са категорични, че цената ще скочи поне с 20%.

Проблемът със загубите от унищожаването на животните се плаща в крайна сметка от потребителите, коментираха от Асоциацията на потребителите в Гърция.

Източник: pariteni.bg    
