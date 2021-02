Защо ЕС ще обръща все повече внимание на ситуацията в Мозамбик

Е вропейският съюз трябва да увеличи военната си помощ за Мозамбик, тъй като държавата продължава да се бори с нарастващата заплаха от джихадистки групи. Това е една от основните линии във външната политика на Португалия, изразена от външния министър на Португалия Аугусто Сантос Силва в края на януари.

Силва, чието правителство пое ротационното председателство на ЕС, заяви пред европейски медии, че блокът трябва да засили сътрудничеството си в областта на сигурността с Мозамбик, предимно чрез обучение на местните правителствени сили. Бунтът на местни групи, които се обвързаха с "Ислямска държава", достигна и до съседна Танзания. Сраженията са съсредоточени предимно в и около богатата на енергийни ресурси северна провинция на Мозамбик Кабо Делгадо. Около 310 000 души, или повече от 15% от населението на района, са разселени заради боевете, а съоръженията на френската петролна компания Тотал бяха атакувани и персоналът трябваше да спре за кратко проучванията.

Въпреки нарастващата честота на нападенията и разселването през последната година, правителството на президента Фелипе Нюси разочарова съседите си в региона с неефективната си реакция и нежеланието си да поиска помощ. Вместо това правителството разчита на подкрепата на частната южноафриканска наемническа компания Dyck Advisory Group. Както те, така и руските наемници от "Вагнер", които бяха наети от Нюси по-рано, не успяха да прекратят разрастването на влиянието на ИД в Мозамбик и това притеснява геополитическите съюзници на Нюси, но също и регионалните сили.

Foreign Minister Santos Silva will tomorrow depart for Mozambique on behalf of HR/VP @JosepBorrellF. The mission happens in the framework of the request by the Mozambican authorities to the #EU for cooperation in the context of the security situation in Cabo Delgado.#EU2021PT pic.twitter.com/UZLP89tIz0