Започнаха парламентарните избори в Австрия

И збирателните секции в Австрия днес отвориха врати за произвеждане на законодателни избори, които могат да доведат до историческа победа за крайната десница, водеща в социологическите проучвания пред консерваторите, предаде Франс прес.

A report that a Nazi song was sung at the funeral of a far-right ex-official in Austria caused outrage on the eve of national elections, for which the far right leads opinion polls.https://t.co/1TL7zGQbmw pic.twitter.com/yCGTFkZ24y