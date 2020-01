Странна прогноза за времето: нощ на падащите игуани

А ко се намирате в Южна Флорида, е хубаво да следите небето, докато се разхождате навън. Причината - може да започне да "валят" игуани, пишат шеговито от NYT.

За какво става въпрос всъщност?

Националната метеорологична служба в Маями пусна предупреждение за региона в Twitter:

„Не се изненадвайте, ако видите игуани да паднат от дърветата тази вечер, когато температурите се понижат".

"Игуаните се качват на дърветата през нощта, за да спят. Когато температурите са ниски, животните се вцепеняват и вече не могат да се задържат на дърветата", споделя експерт от зоологическата градина в Маями.

Така се получава феноменът в американския щат - "да валят игуани".

🦎

☂️



If you’re in South Florida, you might want to keep an eye on the sky as you walk around outside: It could start raining iguanas.https://t.co/b7fmwUT1Oo