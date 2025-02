„Не става въпрос за политика“: Задължителен затвор за нацистки поздрави според новите австралийски закони

С имволите на омразата и терористичните престъпления в Австралия вече ще се наказват със задължителен затвор от една до шест години, след като парламентът прие серия от изменения в законодателството за престъпленията от омраза в четвъртък, 6 февруари.

Новите закони бяха одобрени в отговор на вълна от високопрофилни антисемитски атаки, които предизвикаха ожесточени обществени и политически дебати в страната.

Правителството определи поправките като „най-строгите закони, които Австралия някога е имала срещу престъпленията от омраза“.

Въпреки това, критиците твърдят, че управляващата Лейбъристка партия е отстъпила пред натиска на опозицията и по този начин е нарушила собствената си политика на противопоставяне на задължителните присъди затвор.

Съгласно новите изменения, демонстрирането на символи на омраза или изпълнението на нацистки поздрав вече водят до минимална присъда от една година затвор.

Други наказания включват минимум три години затвор за финансиране на тероризъм и шест години за извършване или планиране на терористични актове.

През последните месеци в Австралия се случиха няколко нападения срещу еврейски обекти.

Миналата седмица властите в Сидни откриха каравана, съдържаща експлозиви и антисемитска бележка.

Откритието дойде само седмица след като детски център в близост до еврейско училище и синагога в града беше подпален, а на една от стените му бяха изрисувани антисемитски графити.

През декември синагога в Мелбърн беше опожарена, докато вътре имаше богомолци. Макар че никой не пострада сериозно, инцидентът предизвика шок и възмущение в цялата страна.

