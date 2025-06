Всичко започва с изчезнала красавица, това, което полицията открива в тенджерата със супа, било немислимо

И зчезването на бляскав хонконгски модел доведе до едно от най-шокиращите убийства в града - и сега двама души са осъдени за това, че са помогнали на бившия ѝ съпруг, един от обвинените в убийство, да се опита да избяга по море.

28-годишната Аби Чой е обявена за изчезнала през февруари 2023 г. Няколко дни по-късно разчлененото ѝ тяло е открито в къща под наем в селския район Тай По, оборудвана с месомелачка, електрически трион и тенджера за супа, пълна с човешки останки, разкри PEOPLE .

TWO CHARGED IN ABBY CHOI CASE



Remember the chilling 2023 murder of model Abby Choi? Two people have now been convicted for plotting to help her ex-husband flee Hong Kong—just one day after her death.



READ: https://t.co/AjZKTHwDKm pic.twitter.com/gIwKiJfK6y — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) June 17, 2025

Още останки са били открити в хладилника на жилището. Разследващите открили и дъждобрани, за които се смята, че са били използвани по време на престъплението - според властите жената е била убита и разчленена вътре.

Бившият съпруг на Чой, Алекс Куонг Конг-чи, брат му Антъни Куонг и баща им Куонг Кау, бяха арестувани и обвинени в убийството на модела.

28-year-old, Abby Choi, was betrayed by her ex-husband & his family. Her body was found mutilated inside an apartment that was rented by her ex-father in law. Why did her ex-husbands family do this to her?



Watch here ➡️ https://t.co/nx9y1Tw6t4#truecrime #truecrimejackie pic.twitter.com/3uXqM58MDz — True Crime Jackie (@jackietruecrime) June 5, 2023

Джени Ли Суй-хънг, 65-годишната майка на Куонг, е изправена пред съда по едно обвинение в изкривяване на правосъдието заради твърдения, че е подвеждала разследващите, според местната новинарска телевизия RTHK.

Прокурорите твърдят, че убийството е резултат от ожесточена финансова вражда.

Чой, инфлуенсърка, която се е появявала на Седмицата на модата в Париж и е събрала значителен брой последователи онлайн, е продължила да подкрепя семейството на Куонг дори след развода си.

Ден след откриването на тялото на Чой Алекс Куонг се е опитал да избяга от Хонконг с лодка, прокурорите твърдят, че той е планирал да избяга в Макао с яхта.

It Started with a Missing Model. What Police Found in the Soup Pot Was Unthinkable — and Exposed a Family Feud https://t.co/5et1LyRM1X — People (@people) June 22, 2025

Двама души - 44-годишният агент по отдаване на яхти под наем Лам Шун и 31-годишната Ирене Пун Хау-джин - бяха осъдени на 17 юни в градския съд на Коулун за заговор за избягване на правосъдие заради ролята им в организирането на бягството, според South China Morning Post и The Standard.

Според доказателствата, представени в съда, Лам и Пун са знаели, че Куонг се укрива от полицията, когато са помогнали за координирането на наемането на яхтата му, дори и да не са знаели, че той е бившият съпруг на Аби Чой и основният заподозрян по дело за убийство с голям обществен интерес.

Съдът установи, че двойката е действала „с намерение да възпрепятства правосъдието“, и двамата бяха задържани под стража. Произнасянето на присъдата им е насрочено за 27 юни.

Междувременно обвиненията в убийство срещу Куонг и членове на семейството му остават висящи във Върховния съд на Хонконг. Дата на съдебния процес не е обявена.