Всичко, което знаем: Кои са българите, които ще присъстват на мега парада на Си

Освен международни лидери като Путин, Вучич и Моди, някои наши сънародници също ще участват в парада

2 септември 2025, 11:16
Всичко, което знаем: Кои са българите, които ще присъстват на мега парада на Си
Източник: БТА/АР

Н ай-голямата активна армия в света, с повече от 2 милиона служители, ще проведе един от най-мащабните си паради в историята - строго хореографирано събитие „Ден на победата“, посветено на 80-ата годишнина от капитулацията на имперска Япония в края на Втората световна война.

Китай посрещна повече от двайсет световни лидери тази седмица. Списъците с гости и някои забележителни отсъствия показват амбициите, съюзите и усилията на Пекин да разшири влиянието си, пише ABC News

Годишната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), основана през 2001 г. с фокус върху сигурността в Централна Азия и региона, започна в понеделник в пристанищния град Тиендзин.

На 3 септември 2025 г. на военния парад в Пекин България ще бъде представена от официална делегация от „БСП – Обединена левица“, водена от вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров. 

В рамките на деня делегацията ще посети провинция Шандун, където е предвидено посещение на завод за строителство на железопътни линии и магистрали, участвал в изграждането на  жп линията Белград-Будапеща. Социалистите ще проведат и срещи с партийни ръководители от провинцията, пише на страницата на БСП

Мощта на най-голямата активна армия в света

Грандиозното събитие в Пекин цели да покаже не само нарастващата способност на Китай да съперничи на САЩ във всеки бъдещ конфликт, но и подкрепата на някои от най-силно санкционираните държави в света, демонстрирайки единство срещу Запада.

Хиляди войници ще маршируват по площад Тянанмън, под наблюдението на китайския президент Си Дзинпин, докато правителствени и държавни ръководители от 26 други страни присъстват на събитието.

Събитието се случва на фона на засилено военно напрежение в региона, тъй като Китай е в спорове със съседите си в Южнокитайско море, а САЩ и съюзниците им се готвят за потенциален конфликт между Пекин и Тайван.

„Това определено е демонстрация на сила“, коментира Дрю Томпсън, старши сътрудник в Училището за международни изследвания към Технологичния университет Нанянг в Сингапур, предаде NBC News. „Целта е да се покаже на съседите и на света, че китайската армия е изключително мощна.“

Високопоставени гости

Сред високопоставените гости са лидерите на Русия и Северна Корея, както и държавни и правителствени ръководители от повечето страни в Югоизточна и Централна Азия. Списъците за форума и парада не се припокриват напълно, отразявайки интересите, лоялността и ограниченията на Китай сред съседи и по-далеч.

Годишната среща на ШОС включва лидери на 10-те държави-членки и представители на почти две дузини други страни. Организацията е създадена от Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан и по-късно е разширена с Индия, Иран, Пакистан и Беларус. Афганистан и Монголия са наблюдатели, а 14 други държави са „партньори за диалог“. Домакинът на срещата се сменя всяка година.

На срещата в Тиендзин присъстват руският президент Владимир Путин, иранският президент Масуд Пезешкиан и индийският премиер Нарендра Моди. Сред гостите са също турският президент Реджеп Тайип Ердоган и египетският премиер Мостафа Мадбули.

Присъстват и страни извън ШОС, предимно от Югоизточна Азия, като Лаос, Малайзия и Виетнам, което показва стремежа на Китай да укрепи връзките си в региона. Индонезийският президент Прабово Субианто не присъства заради протести у дома.

Военният парад ще покаже най-модерните китайски оръжия, включително над 100 самолета и множество танкове и ракети.

Въпреки че много гости на високо ниво участват и в срещата на ШОС, и в парада, има забележителни отсъствия. Лидерите на Индия, Египет и Турция напускат Китай преди парада, като Египет ще бъде представен от по-нископоставен служител. Подобно на повечето западни държави, Индия и Турция не желаят да позират заедно с китайските лидери на военни паради, провеждани два пъти на десетилетие от 2015 г. насам.

На парада, заедно с китайския лидер Си Дзинпин и Путин, ще присъства севернокорейският лидер Ким Чен Ун, който не участва в срещата на върха на ШОС. Това ще е първата му среща със Си от повече от шест години и първото му събиране с група световни лидери от встъпването му в длъжност в края на 2011 г.

Си, Путин и Ким, седнали заедно на площад Тянанмън, ще демонстрират единство в момент, когато Западът все повече критикува войната на Русия в Украйна. Китай, макар официално неутрален, не е осъдил нахлуването на Москва и е обвиняван в доставка на оръжейни компоненти за Русия. Северна Корея също изпрати войски за подпомагане на Русия.

Военният лидер на Мианмар, старши ген. Мин Аунг Хлаинг, който ръководи превземането на властта през 2021 г., също ще присъства. Сред гостите са още кубинският президент Мигел Диас-Канел, лидерите на Демократична република Конго и Зимбабве.

Единствените европейски лидери на парада ще са сръбският президент Александър Вучич, близък до Русия, и словашкият премиер Роберт Фицо.

Източник: ABC News, CBS News, The Guardian     
