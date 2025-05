Ванс: Войната в Украйна няма да свърши скоро

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за Fox News, че войната в Украйна „няма да приключи скоро“.

По думите му, въпросът, пред който е изправена американската администрация сега, е как да помогне на Русия и Украйна да „намерят обща основа“, за да сложат край на конфликта, който продължава вече повече от три години, предава BBC.

