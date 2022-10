Седем цивилни загинаха в украинския Бахмут, петима ранени при силна експлозия в Мелитопол

Г убернаторът на Донецка област в Източна Украйна съобщи за седем убити във вторник и трима ранени цивилни в понеделник в град Бахмут, където от месеци се водят ожесточени сражения с руската армия, предаде Франс прес.

Три тела на загинали мирни жители са били открити в две селища в региона, каза още Павло Кириленко в "Телеграм".

Украинската армия съобщи за руски настъпления в Донецка област към Бахмут и в град Авдеевка, на петдесетина километра в южна посока.

В понеделник украинските военни обявиха, че са отблъснали руски атаки близо до 10 селища в Донецка и в съседната Луганска област, включително Бахмут, отбелязва АФП.

Миналия месец украинските въоръжени сили отвоюваха хиляди квадратни километри територия при успешни контраофанзиви в североизточната и южната част на страната. Оттогава военните действия са се съсредоточили до голяма степен на изток, както и в южната Херсонска област, посочва АФП.

Петима души са били ранени при силна експлозия в Мелитопол тази сутрин, съобщиха назначените от Русия власти в окупирания украински град в югоизточната Запорожка област.

Кола е била взривена край сградата на медийния холдинг "ЗаМедиа". Петима души са леко пострадали.

Прозорците и вратите на няколко етажа от сградата на холдинга са изпочупени.

