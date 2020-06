Великобритания отказва удължаване на преговорите с ЕС

В еликобритания е съобщила днес на представителите на ЕС, че няма да поиска удължаване на преговорите за бъдещите отношения. Това съобщи зам.-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович след виртуално заседание на преговорните екипи, предаде БТА.

I just chaired a constructive EU Joint Committee meeting with @MarosSefcovic



I formally confirmed the UK will not extend the transition period & the moment for extension has now passed. On 1 January 2021 we will take back control and regain our political & economic independence pic.twitter.com/nZjNpez8LI