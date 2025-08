Великобритания наказва трафикантите на хора от социалните медии с до 5 г. затвор

Т рафикантите на хора, които използват социалните медии, за да рекламират "услугите си" пред мигранти, желаещи да влязат незаконно във Великобритания, могат да получат до пет години затвор според плановете, обявени от британското правителство, предаде Ройтерс.

Кабинетът на премиера Киър Стармър е подложен на огромен политически и обществен натиск да намали броя на мигрантите, пристигащи незаконно с малки лодки от Франция. От началото на година до британския бряг през Ламанша са се добрали над 25 000 души.

Анализ на министерството на вътрешните работи показа, че около 80% от мигрантите, пристигащи с малки лодки, са използвали социалните медии по време на пътуването си, за да намерят или да се свържат с трафиканти на хора.

Съгласно новите разпоредби, които ще бъдат добавени към вече разглеждащи се в парламента закони, лица, рекламиращи онлайн услуги, улесняващи нарушаването на имиграционните закони, ще бъдат наказвани с глоби и лишаване от свобода до пет години.

Улесняването на нелегалната имиграция във Великобритания вече е престъпление, но правителството заяви, че най-новият му план ще даде на правоприлагащите органи още една възможност да разбиват престъпните банди, които печелят от организирането на незаконен трафик на мигранти.

