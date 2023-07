Ван дер Сар е в болница с мозъчен кръвоизлив

Б ившият вратар на Нидерландия Едвин ван дер Сар е в интензивното в болница, след като получил мозъчен кръвоизлив, съобщиха от бившия му клуб Аякс.

„Едвин ван дер Сар е имал кървене около мозъка. В момента той е под интензивно лечение и е в стабилно състояние. Веднага щом има по-конкретна информация, ще бъдете осведомени своевременно. Всички в Аякс пожелават скорошно възстановяване. Мислите ни са с теб“, обявиха от амстердамския гранд в Туитър.

Ван дер Сар е двукратен победител в Шампионската лига – по веднъж с Аякс и Манчестър Юнайтед съответно през 1995 и 2008. Той е и четирикратен шампион на страната в Нидерландия и Англия с двата отбора. През май той се оттегли от поста изпълнителен директор на Аякс.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9