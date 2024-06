В Аржентина арестуваха полския Спайдърмен

В Буенос Айрес арестуваха полски смелчага, който се опитал да изкачи 30-етажна сграда без предпазни въжета, предаде АФП.

Марчин Банот, облечен в аржентинска футболна фланелка, е бил задържан, след като се изкачил на 25 етажа на сградата Globant, докато долу се събирали зрители.

Firefighters surround Polish building climber Marcin Banot as he tried to climb a building in Buenos Aires while wearing Messi’s jersey.



