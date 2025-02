Арестуван е предполагаемият лидер на групата Zizians, свързана с множество убийства в САЩ

П редполагаемият лидер на групата Zizians, свързана с убийството на американския граничен патрулен агент Дейвид Маланд, е бил арестуван, съобщиха щатските власти в Мериленд, цитирани от Newsweek .

The Zizians have been tied to the killing of a U.S. Border Patrol agent as well as five other homicides, according to authorities.

Защо това е важно

Смятаната за „култ към смъртта“ група е организирана около личността на Зиз – трансджендър жена, чието законно име е Джак Ласота. Тя придоби популярност онлайн, публикувайки своите етически и социални теории в блога си Sinceriously.

„Zizians“ са свързвани не само с убийството на Маланд, но и с още пет други убийства във Върмонт, Пенсилвания и Калифорния. 44-годишният Маланд беше застрелян в областта на шията в Северен Върмонт, само часове след като президентът Доналд Тръмп положи клетва на стотици километри разстояние във Вашингтон, окръг Колумбия. Маланд, който е бил част от охраната на Пентагона по време на атаките на 11 септември, е провеждал рутинна пътна проверка в близост до канадската граница.

Какво знаем до момента

34-годишният Джак Ласота беше арестуван в неделя заедно с 33-годишната Мишел Зайко. Двамата са обвинени в множество престъпления, включително незаконно проникване, възпрепятстване на правосъдието и притежание на огнестрелно оръжие в превозно средство, съобщава Associated Press.

Според информация от 2021 г. Ласота е призовавал за убийството на различни хора и за „наказание“ на тези, които според него не са „добри“, като например хората, консумиращи животински продукти. Това разкрива личност с псевдоним Аела, която твърди, че познава няколко души, свързани с „Zizians“.

Джесика Тейлър, приятелка на човек, участвал в убийството на Маланд, разказва пред Newsweek, че Ласота вероятно набира трансджендър членове, които са финансово уязвими и лесни за радикализация. Въпреки това Тейлър смята, че повечето членове действат по собствена инициатива.

Според Associated Press групата „Zizians“ се състои предимно от млади, високоинтелигентни компютърни специалисти на възраст между 20 и 30 години. Те са се запознали онлайн, като са споделяли анархистки идеи, които с времето са ставали все по-насилствени. Публикациите на Ласота често са били насочени срещу предполагаеми врагове, включително така наречени рационалистки групи в интернет.

През 2022 г. Ласота инсценира собствената си смърт, като през септември същата година беше публикуван некролог, според който той е загинал в инцидент с лодка.

На 13 януари 2023 г. обаче Ласота беше арестуван в Пенсилвания по обвинения в „възпрепятстване на правосъдието“ и „хулиганско поведение“. Той беше освободен под гаранция през юни, но след това спря да се явява в съда.

Зайко е изследовател в областта на биоинформатиката. Оръжията, използвани при убийството на Маланд, са били нейна собственост. Тя също е разследвана за други убийства, включително за смъртта на Къртис Линд – наемодател във Валехо, Калифорния, който беше намушкан до смърт три дни преди стрелбата във Върмонт.

Убийствата на Линд и Маланд идват две години след като родителите на Зайко, Ричард и Рита Зайко, бяха намерени мъртви в дома си в окръг Делауеър, Пенсилвания, през януари 2023 г.

Какво следва

Изслушването за гаранция на Ласота и Зайко е насрочено за вторник (18.02.2025 г.) в Окръжния съд на Алегани.

* Във видеото: Най-известните убийства по време на прехода

