Голямата тайна на колежа "Сара Лоурънс" - промиване на мозъци и сексуален култ

П рез 2005 г., пет години преди да се премести в общежитието на дъщеря си в колежа "Сара Лоурънс" и да завладее младите ѝ приятелки, въвличайки ги в култ, Лари Рей получава психологическа оценка. Тя е извършена като част от съдебен процес за попечителство с бившата съпруга на Рей и заключението е тревожно.

"Буквално е невъзможно да се направи оценка на г-н Рей по обичайния клиничен начин" - заключава оценителят. "Динамиката на личността му е така конфигурирана, че той е в състояние да манипулира и контролира почти всяка ситуация, в която попадне, включително психологическо интервю със съдебен експерт, независимо колко опитен е този експерт. Г-н Рей е много добър в това, което прави."

Докладът, който е разкрит в новия трисериен документален филм на "Открадната младеж", в него Рей е наречен "пресметлив, манипулативен и враждебен човек, който прикрива враждебността си, представяйки вместо това момчешка, очарователна фасада".

Обобщението се оказва пророческо през 2010 г., когато Рей започва да се представя за наставник на приятелите на дъщеря си в колежанска възраст и да им промива мозъците. Той систематично ги изолира от семействата и приятелите им, притиска ги да участват в унизителни и понякога сексуални сценарии, контролира какво ядат и с кого говорят и в крайна сметка ги експлоатира за стотици хиляди долари.

В "Открадната младост" група последователи на Рей сядат с номинирания за "Оскар" режисьор Зак Хайнцерлинг (Cutie and the Boxer), за да проследят травматичното си пътуване с Рей - разкривайки как малко по малко са попаднали под странната магия на Рей.

One of the most insidious and frightening aspects of the Larry Ray sex cult is that Ray specifically targeted students at Sarah Lawrence College. No one is really completely safe from cults, not even at a much respected and seemingly secure school. https://t.co/ezQbSdTXU1