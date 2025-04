Ужасяваща серия от удавяния в Австралия, 9-годишно дете е сред жертвите

Д еветгодишно момче, заклещено между скали на плаж в щата Нов Южен Уелс в неделя, стана седмата потвърдена жертва на удавяне в Австралия по време на великденския уикенд.

Мощни вълни връхлетяха бреговете на Австралия: Най-малко шестима загинали и двама изчезнали

Повечето от фаталните инциденти са причинени от силни океански вълни, които са повличали хората от скалистите участъци директно в морето. Двама души все още се водят в неизвестност, предава BBC.

