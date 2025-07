Ужас в САЩ: Жена държала детски тела в колата си месеци

У жасяващо видео от боди камерата на полицаи в Балтимор набра милиони гледания в социалните мрежи за броени часове. Във видеоклипа се вижда как двама полицаи спират и проверяват багажника на жена през 2021 г., когато усещат "отчетливата миризма на разлагане". Вътре в колата откриват останките на две деца.

35-годишната Никол Джонсън беше осъдена на 50 години затвор за убийството на племенниците си след три години разследване и съдебни процедури.

