Свят

Уважение към единия - раздразнение от другия?

Двама високопоставени посетители в един и същи ден: Президентът на САЩ Тръмп прие украинския президент Зеленски и премиера на Израел Нетаняху. Какво показаха тези две срещи.

31 юли 2026, 07:30
Уважение към единия - раздразнение от другия?
Украинският президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в Белия дом   
Източник: gettyimages
  • Зеленски и Нетаняху се срещнаха с Доналд Тръмп във Вашингтон след погребението на сенатора Линдзи Греъм - разговорът със Зеленски се оценява като по-позитивен, като са обсъдени противовъздушната отбрана, производство на ракети за системите „Пейтриът“ и дипломатическо решение на войната.
  • Украйна може да получи нова подкрепа от САЩ чрез лиценз за производство на ракети-прехващачи „Пейтриът“ и нов санкционен пакет срещу Русия - мерките, свързани с името на Линдзи Греъм, са насочени към руския енергиен износ и държавите, подпомагащи заобикалянето на санкциите.
  • Срещата Тръмп–Нетаняху показва различия за бъдещето на конфликта с Иран - израелският премиер според медийни твърдения настоява за продължаване на натиска и удари, докато Тръмп заявява предпочитание към дипломатическо споразумение.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и украинският президент Володимир Зеленски пристигнаха във Вашингтон за погребението на американския сенатор Линдзи Греъм. Той беше яростен поддръжник както на Израел, така и на Украйна. Двамата държавни лидери използваха възможността да се срещнат с президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите на прессекретарката на Белия дом Карълайн Левит и двете срещи са били "позитивни и продуктивни”.

  • Отношението към Зеленски

В случая на Зеленски това звучи възможно, пише АРД. Напоследък Тръмп се държи доста по-уважително с украинския държавен глава, отколкото преди. В последните месеци  двамата разговаряха многократно в кулоарите на различни международни срещи. Срещата в Белия дом се проведе при затворени врати и е продължила около час.

Всеки приятелски разговор с Доналд Тръмп е от полза за Киев, дори и да не води до осезаеми резултати, смята Александър Краев, експерт по външна политика в центъра за анализи "Украинска призма”. Според него президентът на САЩ в момента е настроен значително по-положително към Украйна, отколкото преди, тъй като вижда в това полза за себе си. "Русия продължава да саботира преговорите и прави всичко възможно, за да не се ангажира с нормална дипломация. А Украйна прави всичко възможно, за да изчерпи Русия средствата и потенциала си за война и да я принуди да седне на масата за преговори”, заяви Краев пред ДВ.

Володимир Зеленски
Володимир Зеленски Източник: БТА/АР
  • Лиценз за "Пейтриът” и санкции срещу Русия

След разговора с Тръмп Зеленски написа в профила си в Х, че дискусията е била най-вече фокусирана около украинската противовъздушна отбрана. "С президента обсъдихме лиценз за произвеждане на ракетите прехващачи за "Пейтриът” и други неща, които могат да са ни полезни”, написа Зеленски. Освен това са обсъдени и дипломатическите пътища за прекратяване на войната, отбелязва АРД. По-късно в интервю за Fox News Зеленски заяви, че Тръмп му е обещал дългоочаквания лиценз за ракетите за "Пейтриът”. Това е единствената ефективна защита на Украйна срещу руските балистични ракети, а още през пролетта Зеленски каза, че Киев почти е изразходвал запасите си. В интервюто си за американската медия Зеленски заяви, че Русия понася все по-големи загуби във войната, но Путин въпреки това не желае да я прекрати. "Инициативата вече не е в ръцете на Путин”, коментира украинския президент.

Друга победа за Украйна от посещението в САЩ: Камарата на представителите на САЩ отдавна обсъжда и нов санкционен пакет срещу Русия - нещо, за което покойният Линдзи Греъм се бореше до смъртта си. Сега сенаторите явно са постигнали споразумение за новите санкции, които ще носят името на Греъм в негова памет, пише АРД.

Става дума за санкции най-вече срещу износа на природен газ и петрол - основен източник на приходи за военната машина на Русия. Така президентът на САЩ ще наложи санкции на петте най-големи купувача на руска енергия, както и на петте държави, които най-много помагат на Москва да заобикаля санкциите. Това навярно ще обтегне отношенията на САЩ с Китай и Индия, отбелязва германската обществена медия. Очаква се санкционният пакет да бъде приет от Сената още до края на тази седмица. Камарата на представителите обаче е в лятна почивка, така че навярно новите санкции ще влязат в сила чак през септември.

Германска противоракетна система "Пейтриът"
Германска противоракетна система "Пейтриът" Източник: Getty Images
  • Срещата с Нетаняху може би не е била толкова ползотворна

Разговорът на Доналд Тръмп с Бенямин Нетаняху също се очакваше с нетърпение. Двамата се срещнаха в САЩ за първи път от началото на съвместната им война в Иран. "Това бе един от най-добрите разговори, които съм водил с американския президент - нашия приятел Доналд Тръмп” и добави, че двамата споделяли позицията, че Иран никога не трябва да има възможност да разработва ядрени оръжия.

В последно време обаче се говори за неразбирателство между двамата лидери. Основният конфликт е свързан явно с факта, че Израел иска да продължи войната срещу Иран, а Тръмп иска да намери дипломатическо решение, пише АРД. Малко преди продължилата около 90 минути среща с Нетаняху, американският президент потвърди позицията си. В интервю за Fox News той говори за войната в Иран и остави впечатлението, че Нетаняху го притиска да не я прекратява. На въпрос дали ще обсъждат предполагаемото ядрено съоръжение в т.нар. Планина Пикакс, Тръмп отговори: "Няма нужда Биби да ми казва. Биби ми говори за това, защото иска да продължим”.

Бенямин Нетаняху
Бенямин Нетаняху Източник: gettyimages
  • Нетаняху изглежда настоява за още удари срещу Иран

Израелският телевизионен канал N12 съобщи, че премиерът на страната смята да представи пред Доналд Тръмп разузнавателна информация за предполагаемите опити на Иран да възстанови военните си възможности, включително плановете на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей да разработи ядрено оръжие. Техеран от години отрича тези обвинения.

Предполага се, че Нетаняху е поискал от Тръмп одобрение Израел да възобнови атаките си срещу Иран, пише АРД. За израелския премиер е ключово да демонстрира близост със САЩ преди парламентарните избори, които предстоят в Израел през есента. Тръмп обаче заяви в интервюто си за Fox News, че предпочита да постигне споразумение с Иран и дори каза, че това би било и желанието и на покойния Линдзи Греъм.

Източник: iStock
Източник: Deutsche Welle    
Володимир Зеленски Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху Линдзи Греъм САЩ Украйна Ракети Пейтриът Санкции срещу Русия Конфликт с Иран Дипломация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Хибриден натиск над Европа: Какво се крие зад бомбените сигнали, които приземиха самолети

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Разбилият се самолет във Флорида се е разпаднал във въздуха: Отломка проби покрив и падна в кухня

Разбилият се самолет във Флорида се е разпаднал във въздуха: Отломка проби покрив и падна в кухня

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 2 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 2 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 2 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иван Демерджиев

Демерджиев: Бюджет 2027 няма да доведе до съкращения на полицаи

България Преди 4 минути

Вътрешният министър увери парламентарната комисия, че служителите с полицейски функции се запазват, докато трае оптимизацията на дублиращи се административни щатове

Киммари Джонсън

Почина актрисата от „Бевърли Хилс, 90210“ Киммари Джонсън

Свят Преди 33 минути

Звездата е издъхнала в болница в Лос Анджелис в сряда след претърпян сърдечен инцидент в дома ѝ

Измама с „Евровизия 2027“: Фалшиви сайтове вече продават билети за конкурса в Бургас

Измама с „Евровизия 2027“: Фалшиви сайтове вече продават билети за конкурса в Бургас

България Преди 1 час

Официалната продажба започва едва през януари 2027 г. и само на eurovision.com/tickets

Кралица Камила с ефирната си бяла рокля и прозрачен чадър по време на проливния дъжд в Антигуа и Барбуда, който развали прическата ѝ и остави крал Чарлз III напълно мокър

Какво послание скри кралица Камила в роклята си по време на визитата в Карибите?

Свят Преди 1 час

Съпругата на крал Чарлз III избра бяла рокля на Анна Валънтайн за официалната вечеря в карибската държава

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

България Преди 1 час

От кореспонденцията между финансовото министерство и Брюксел става ясно, че въпреки усилията за свиване на разходите, те се отклоняват от евроизискванията

„Свобода на колела“

Изчезнали животински видове и интерактивни музеи в „Свобода на колела“

Любопитно Преди 1 час

Мариана и Любо продължават да преоткриват България тази събота в 16:30 ч. по NOVA

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Половината българи режат от храна и здраве заради скъпата енергия – един от най-високите дялове в ЕС

Парите ни Преди 1 час

Проучване на Европейската инвестиционна банка показва, че 74% от българите са усетили значителен удар върху покупателната си способност заради поскъпването на енергията при 60% средно за ЕС

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

Свят Преди 1 час

От преведената днес сума 3,7 милиарда евро са за макрофинансова помощ за държавата, а 658 милиона евро са предназначени за закупуване на военно оборудване, съобщиха от Брюксел

<p>Украйна въоръжи наземен робот с огнехвъргачка - нова заплаха за руската пехота</p>

Украйна добави още една функция към наземните си роботи - руската пехота няма да е доволна

Свят Преди 1 час

Машината е тествана от бойци на украинското военно разузнаване, но засега не са разкрити техническите ѝ характеристики и предназначението ѝ

Любомир Дацов

10% по-скъп петрол вдига цените у нас с до 0,9%: Кои отрасли поемат най-тежкия удар

Парите ни Преди 1 час

Анализът на Любомир Дацов от Фискалния съвет показва, че при 30% поскъпване на петрола потребителските цени могат да се повишат с до 2,7%, а най-уязвим е износът

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Любопитно Преди 1 час

Какво разкриват данните за навиците на ресторантьорския бизнес ?

.

Световен рекорд: Съдия вдигна 53 червени картона в един мач в Бразилия

Любопитно Преди 1 час

Мач от младежкото първенство завърши с исторически хаос, 43 изгонени футболисти и прекратяване на срещата заради заплахи и вандализъм

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Любопитно Преди 1 час

FashionTV и три български дизайнерски бранда ще добавят стил и елегантност към най-голямото изложение на игралната индустрия на Балканите

DARA

DARA ще бъде специален гост на „Евровизия Азия 2026“ в Банкок

Любопитно Преди 1 час

Победителката в „Евровизия 2026“ DARA ще участва като специален гост на финала на първото азиатско издание на музикалния конкурс в Банкок на 14 ноември, където ще представи новото си парче Bad Idea пред фенове от 11 държави

<p>Руски хакери атакуваха хиляди смартфони и български военен сайт&nbsp;</p>

Мащабна руска кибератака срещу Android и iOS засегна и български военен сайт

България Преди 1 час

Руската хакерска група APT29 е използвала компрометирани уебсайтове и зловреден код за кражба на чувствителни данни от необновени мобилни устройства

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

България Преди 2 часа

Мащабната операция обхвана 5 държави от ЕС, над 900 правоохранители, 13 арестувани и конфискувани имоти, автомобили и скъпи вещи

Всичко от днес

От мрежата

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg
1

Бели врабчета летят из Воденската гора в Лудогорието

sinoptik.bg

Мария Бакалова снима с Никълъс Кейдж, събират се във филм за затворническата мафия

Edna.bg

Коледните подаръци, които помним с години - какво ги прави специални?

Edna.bg

ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027

Nova.bg

Бомбени заплахи срещу три полета до София, изтребители ги ескортираха до летищата в столицата и в Пловдив

Nova.bg