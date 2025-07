Уникалното извинение на шотландски депутат да не среща Доналд Тръмп

Л идерът на Шотландската национална партия (SNP) Стивън Флин заяви в неделя, 27 юли, по време на интервю за BBC, че няма да се среща с Доналд Тръмп по време на неговaта визита в Шотландия. Вместо това Флин, който е плешив, каза, че ще бъде зает с грижи за прическата си.

"Ще се срещнете ли с Доналд Тръмп? Мисля, че първият министър Джон Суини ще го направи, нали?" – попита водещата Лора Куенсберг.

"Да, абсолютно вярно, че като първи министър на Шотландия, Джон ще се срещне с него", отговори Флин.

"Аз обаче няма да присъствам. Ще съм зает да си мия косата или да се подстригвам",

добави той с усмивка. "Ще измисля всяко възможно извинение - ще се грижа за малките си деца по това време."

