Украйна предложи на Молдова въглища в замяна на електроенергия

У краинският президент Володимир Зеленски предложи страната му да достави въглища на Молдова, тъй като молдовският сепаратистки регион – Приднестровието е изправен пред тежка енергийна криза, съобщи ДПА.

"Ще им дадем въглища, готови сме да обсъдим ниска цена или дори безплатно, ако получим в замяна електричество от въглищата", каза Зеленски по време на среща с президента на Молдова Мая Санду, информират украински медии.

Украйна страда от недостиг на електроенергия поради системните руски атаки срещу електроенегрийната мрежа на страната.

Молдова също е в затруднение, след като Москва спря доставките на природен газ в началото на годината.

I continued my visit to Kyiv today with a practical meeting with PM @Denys_Shmyhal.



Moldova and Ukraine remain united in addressing shared challenges to regional stability. I am confident that by working together, we can deliver real solutions. pic.twitter.com/VB4mN7mS8d — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 25, 2025

Москва обвини проевропейското правителство на Молдова за прекъсването на доставките, като заяви, че Кишинев не е разплатил предишни задължения. Според президента Мая Санду руският президент Владимир Путин се опитва да генерира нестабилност в Молдова, като използва енергията като оръжие.

Същевременно вече седмици наред много от жителите на Приднестровието живея без отопление, посочва ДПА.

As part of my visit to Kyiv, I also met with the Speaker of the Rada, @r_stefanchuk.



We explored ways for Moldova and Ukraine to deepen cooperation and develop concrete solutions to ensure regional stability. Our focus remains on delivering tangible results for our citizens. pic.twitter.com/lnqhCTvamM — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 25, 2025

Украинските доставки на въглища биха могли поне на теория да облекчат проблема с недостига на енергия в региона, особено след като голямата електроцентрала в Приднестровието вече премина от производство на ток от газ към въглища.

Според Зеленски капацитетът на електроцентралата се равнява на 10 пъти потреблението на електроенергия в региона. Това означава, че може да снабдява цяла Молдова с електричество, както преди спирането на доставките на газ, а също така да изнася електроенергия за Украйна.

Had a productive meeting with President @ZelenskyyUa in Kyiv. We discussed regional security, infrastructure links, trade, and EU accession.



A particular focus was energy cooperation and resisting Russian blackmail. I am grateful for Ukraine’s solidarity. pic.twitter.com/2nDEK3XmS1 — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 25, 2025

Мая Санду пристигна по-рано днес на работно посещение в Киев.

"Днес съм в Киев за разговори с президента (на Украйна Володимир) Зеленски. Нося силно послание за подкрепа на Украйна и нейния народ", подчерта Санду.

Президентът на Молдова се срещна и с украинския премиер Денис Шмигал. Те обсъдиха противодействието на хибридните заплахи от страна на Русия и развитието на икономическото партньорство, съобщи Укринформ.

"Украйна и Молдова остават важни партньори и ние оценяваме ролята на (президента) Санду в изграждането на сътрудничество между двете страни. Нашите правителства споделят разбирането за обща заплаха - Русия. Кремъл винаги е използвал своите енергийни ресурси като оръжие срещу други държави. Украйна е готова да помогне на Молдова в разрешаването на енергийната криза и вече представи своите предложения", написа Шмигал в социалната мрежа "Телеграм" след срещата.

