Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Р усия и Украйна си разменят удари с дронове и тази нощ, предаде "Ройтерс". Украинска атака с безпилотни летателни апарати нанесе щети в южния руски град Ростов на Дон. А десетки хиляди абонати са без ток в родния град на украинския президент Володимир Зеленски след руско нападение с дронове.

(*Във видеото: Жертви и ранени при масирана руска атака с дронове срещу Харков)

След украинска атака с дронове: Изпочупени прозорци на сгради в Ростов на Дон

В Ростов на Дон, който се намира на 100 километра от границата с Украйна, са избухнали два пожара в промишлен обект, съобщи губернаторът на едноименната област Юрий Слюсар. Той не уточни за какъв точно завод става въпрос.

Единият пожар вече е потушен, а другият е овладян, каза по-късно Слюсар.

При атаката са нанесени щети и на жилищни блокове. Ранени са четирима души, сред които 4-годишно дете.

Украйна и Русия се атакуваха взаимно с дронове

Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили тази нощ 48 украински дрона, предаде ТАСС, като се позова на Министерството на отбраната на Руската федерация.

То съобщи, че малко повече от половината от тези безпилотни летателни апарати - 25, са били унищожени именно над Ростовска област. Тринадесет дрона са били свалени над Ставрополския край, пет - на Брянска област, три - над анексирания Крим, и по един на граничещите с Украйна Белгороска и Курска област.

Масирана нощна атака: Русия унищожи 112 украински дрона

Повече от 45 хиляди абонати нямат ток, а над 700 сгради са без отопление, след масирана руска атака с дронове срещу Кривой Рог, съобщи междувременно ръководителят на военната администрация в този град в югоизточната украинска Днепропетровска област Олександър Вилкул, цитиран от Ройтерс.

Русия и Украйна си размениха удари, има жертви и щети

От началото на войната преди близо четири години Русия често взима на прицел Кривой Рог - родния град на Зеленски, който призна снощи за трудности в Украйна, включително заради целенасочените атаки срещу енергийната система на страната посред зима.