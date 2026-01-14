Свят

Украинска атака с дронове нанесе щети в Ростов на Дон

Руско нападение остави без ток десетки хиляди абонати в родния град на Зеленски

14 януари 2026, 08:16
26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт
Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500
Смъртоносен инцидент в Тайланд: кран смачка влак, над 20 загинали“

Смъртоносен инцидент в Тайланд: кран смачка влак, над 20 загинали“
Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия

Датският външен министър - в Белия дом за преговори за Гренландия
Тръмп към иранците: Превземете държавните институции, помощта е на път!

Тръмп към иранците: Превземете държавните институции, помощта е на път!
Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис
Как Марко Рубио стана от

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп
Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Р усия и Украйна си разменят удари с дронове и тази нощ, предаде "Ройтерс". Украинска атака с безпилотни летателни апарати нанесе щети в южния руски град Ростов на Дон. А десетки хиляди абонати са без ток в родния град на украинския президент Володимир Зеленски след руско нападение с дронове.

(*Във видеото: Жертви и ранени при масирана руска атака с дронове срещу Харков)

След украинска атака с дронове: Изпочупени прозорци на сгради в Ростов на Дон

В Ростов на Дон, който се намира на 100 километра от границата с Украйна, са избухнали два пожара в промишлен обект, съобщи губернаторът на едноименната област Юрий Слюсар. Той не уточни за какъв точно завод става въпрос.

Единият пожар вече е потушен, а другият е овладян, каза по-късно Слюсар.

При атаката са нанесени щети и на жилищни блокове. Ранени са четирима души, сред които 4-годишно дете.

Украйна и Русия се атакуваха взаимно с дронове

Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили тази нощ 48 украински дрона, предаде ТАСС, като се позова на Министерството на отбраната на Руската федерация.

То съобщи, че малко повече от половината от тези безпилотни летателни апарати - 25, са били унищожени именно над Ростовска област. Тринадесет дрона са били свалени над Ставрополския край, пет - на Брянска област, три - над анексирания Крим, и по един на граничещите с Украйна Белгороска и Курска област.

Масирана нощна атака: Русия унищожи 112 украински дрона

Повече от 45 хиляди абонати нямат ток, а над 700 сгради са без отопление, след масирана руска атака с дронове срещу Кривой Рог, съобщи междувременно ръководителят на военната администрация в този град в югоизточната украинска Днепропетровска област Олександър Вилкул, цитиран от Ройтерс.

Русия и Украйна си размениха удари, има жертви и щети

От началото на войната преди близо четири години Русия често взима на прицел Кривой Рог - родния град на Зеленски, който призна снощи за трудности в Украйна, включително заради целенасочените атаки срещу енергийната система на страната посред зима.

Източник: БТА/Николай Станоев    
Последвайте ни
Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Късо съединение предизвика пожар в дом за възрастни хора в Кюстендил

Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

Омбудсманът и КЗП въвеждат „бърза писта“ за жалби на гражданите, свързани с еврото

Предлагат 80 евро такса за регистрация на домоуправител

Предлагат 80 евро такса за регистрация на домоуправител

pariteni.bg
10-те най-скъпи породи кучета в света

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 3 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 3 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 3 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 3 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

„Еднократни агенти“: Как Русия използва украинци за атаки в ЕС

Свят Преди 18 минути

Руски шпиони вербуват украинци чрез Telegram и онлайн платформи за палежи, вандализъм и саботаж в Европа

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

България Преди 19 минути

Празникът трае три дни

Русия атакува родния град на украинския президент Володимир Зеленски

Русия атакува родния град на украинския президент Володимир Зеленски

Свят Преди 41 минути

В Киев и редица области в Украйна снощи бе обявена въздушна тревога

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

България Преди 46 минути

Най-често срещаните проблеми включват неправилно превалутиране на цените от лева в евро и поставяне на неоснователни условия от страна на търговците, като изискване за плащане само с карта или предоставяне на точни суми в брой

<p>Тръмп изпревари Байдън по едностранни въздушни удари</p>

При Тръмп за година САЩ нанесоха почти толкова удари, колкото при Байдън за цял мандат

Свят Преди 54 минути

При предишния президент - демократа Джо Байдън, САЩ са нанесли за четири години 694 въздушни удара

Антиправителствен протест в Иран

BBC: Авторитарните режими умират постепенно, после внезапно. А Иран?

Свят Преди 55 минути

Как умира един авторитарен режим? Както Ърнест Хемингуей казва за фалита – постепенно, после внезапно. Но Иран все още не е във внезапната фаза

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Нов рекорд на бюджетния дефицит в САЩ през декември

Свят Преди 1 час

Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и плащане на данъци

Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"

Русия пое контрола върху четири завода на датската компания "Рокуул"

Свят Преди 1 час

"Рокуул" е световен производител в производството на каменна вата

Делси Родригес

Социалната мрежа „Екс“ отново е достъпна във Венецуела

Свят Преди 1 час

Отварят за скиори Витоша и Беклемето

Отварят за скиори Витоша и Беклемето

България Преди 1 час

Дългоочакваният старт на сезона е с нощно каране

Седем защитени лешояди открити отровени в котленския Балкан

Седем защитени лешояди открити отровени в котленския Балкан

България Преди 1 час

Според д-р Руско Петров, който активно работи по програмата за възстановяване на лешоядите в България, става дума за убийство

Тръмп показа среден пръст след викове, че е „защитник на педофили“ (ВИДЕО)

Тръмп показа среден пръст след викове, че е „защитник на педофили“ (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Белият дом определи реакцията му като уместна

Кийфър Съдърланд

Скандал в Холивуд: Кийфър Съдърланд е арестуван след нощен инцидент

Любопитно Преди 2 часа

59-годишният Съдърланд е бил задържан след сигнал за нападение над шофьор

Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

Свят Преди 2 часа

След като се измъкнала от отломките и се взирала в другия шофьор в състояние на дезориентация, 37-годишната Патриша Мийхан се отвърнала от сцената, от колата си и от предишния си живот, и изчезнала в нощта в близко поле

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

България Преди 2 часа

При повишаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Лекар предупреждава за скрита заплаха във всеки дом

Любопитно Преди 2 часа

Домашният прах: Каква е скритата му опасност?

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Отварят за ски Витоша и Беклемето

sinoptik.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg

От екранна любов до публичен удар: Крис Нот се обърна срещу Сара Джесика Паркър с грозна нападка за наградта й "Златен Глобус"

Edna.bg

Днес почитаме паметта на една светица и просветителка: Ето кой има имен ден...

Edna.bg

Дунав обяви раздяла с крило

Gong.bg

В Челси назначили "шпионин" до Мареска заради контузиите

Gong.bg

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Nova.bg

Кран падна върху влак в Тайланд, 22 души загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg