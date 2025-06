Какво криеха "Щази", "Мосад" и ЦРУ? Удивителни разсекретени военни тайни

К акво може би крият правителствата от нас? Отговорът може да се крие в това, което вече знаем, че са крили. Представяме ви някои от най-завладяващите разсекретени военни тайни, представени от Sky HISTORY .

Бившата комунистическа Източна Германия е известна със своето повсеместно следене на гражданите. Тайната полиция ("Щази") е стигала дотам, че тайно е събирала миризмите на хора, чието поведение е будело подозрение.

Щази прониквали с тръби в домовете на заподозрени с надеждата да извлекат ароматите от въздуха. Понякога заподозреният бил принуждаван да седне на стол, част от който бил покрит с абсорбираща миризми тъкан. Тази тъкан по-късно била премахвана и съхранявана в стъклен буркан.

След извършване на престъпление, миризмата на извършителя можела да остане на мястото на деянието. Така "Щази" теоретично можели да използват следови кучета, за да свържат заподозрените с конкретни престъпления.

Ако през 80-те години сте планирали почивка в чужбина, е възможно да сте попаднали на брошура за суданския курорт за гмуркане "Арус". Малко вероятно е обаче да сте предположили, че това място е било прикритие за оперативни служители на израелската разузнавателна агенция "Мосад".

Суданското правителство не знаело нищо за това. И за Мосад било от решаващо значение това да остане така. Причината — курортът бил използван като прикритие за незаконно извеждане на еврейски бежанци до брега на Червено море след падането на нощта.

Бежанците били превозвани до Израел, след като пристигнали в Судан, за да избягат от гражданската война в Етиопия. В началото на 80-те години Мосад успява да спаси 7000 етиопски евреи, преди тревожна политическа промяна в Судан да ги принуди да изоставят операцията.

