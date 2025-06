Учени алармират: Течението Гълфстрийм е пред колапс

У чени от Калифорнийския университет в Ривърсайд предупредиха, че течението Гълфстрийм отслабва повече от 100 години и скоро може да се срине напълно, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Гълфстрийм е само малка част от много по-широка система от течения, официално наречена Атлантическа меридионална обръщаща се циркулация (AMOC).

Описана като „конвейерната лента на океана“, AMOC пренася топла, солена вода близо до повърхността на океана на север от тропиците до северното полукълбо.

Това е от решаващо значение за поддържането на умерена температура в Европа, Обединеното кралство и източното крайбрежие на САЩ. Тревожно е, че ако AMOC се срине, това може да потопи големи части от Европа в дълбоко замръзване. Всъщност учените прогнозират, че температурите в части от Обединеното кралство могат да паднат до -30 градуса по Целзий.

„Тази работа показва, че AMOC отслабва повече от век“, каза професор Вей Лиу, автор на изследването. „Тази тенденция вероятно ще продължи, ако парниковите газове продължат да се покачват“, добави той.

Изследователите посочват

странно петно със студена вода южно от Гренландия и Исландия, широко около 1600 километра, което всъщност не би трябвало да е там.

За разлика от водата, която го заобикаля, това „упорито“ петно със студена вода се е съпротивлявало на глобалното затопляне повече от век, подхранвайки дълго време дебати сред учените.

