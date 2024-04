Убиха рапър, близък приятел на Джъстин Бийбър

Р апърът Крис Кинг бе прострелян смъртоносно в Нашвил на 20 април. Той бе на 32 години.

Музикантът, който е близък приятел на Джъстин Бийбър, Machine Gun Kelly, Кеке Палмър и Трипи Ред, е бил на алея с приятели, когато в центъра на Нешвил са произведени изстрели.

Минути преди стрелбата трима мъже - които групата на Кинг не познавала - се приближили до тях и се опитали да ги ограбят, потвърди полицейското управление на Нашвил в съобщение за пресата.

