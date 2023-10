Убиха известния ирански кинорежисьор Дариуш Мерджуи и съпругата му в дома им

И звестният ирански кинорежисьор Дариуш Мерджуи и съпругата му са убити в дома си от неизвестни нападатели, съобщиха АФП и Асошиейтед прес, позовавайки се на ирански медии.

Режисьорът, който е на 83 години, и съпругата му Вахидех Мохамадифар, на 54 г., са били заклани. Иранската информационна агенция ИРНА цитира представителя на правосъдните власти Хосеин Фазели-Хариканди, според когото съпрузите са открити мъртви в дома си с прободни рани от нож на шиите. Фазели-Хариканди каза, че дъщерята на режисьора Мона Мерджуи е открила телата, когато отишла да навести баща си в събота вечер в дома му в град Карадж, на 40 километра западно от столицата Техеран. Режисьорът изпратил на дъщеря си текстово съобщение около 21 часа вечерта, за да я покани на вечеря. Час и половина по-късно, когато пристигнала в дома на баща си, жената открила жертвите.

RIP prominent Iranian filmmaker Dariush Mehrjui and his wife Vahideh Mohammadifar who were knifed to death today. Vahideh had written about being threatened yesterday. Mehrjui was one of the most prolific Iranian filmmakers of the past 50 years pic.twitter.com/QmyTsg2W0d