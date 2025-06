Тъжната причина защо 31-годишна жена никога не е имала романтична връзка

Елена Филипчек описа пред New York Post личната си борба с романтичните и сексуални отношения. В откровения си разказ тя споделя тъжната причина защо на 31 г. още не е била във връзка:

Животът ми винаги е бил белязан от странна двойственост. Бях отличничка на гимназията си, но нямах най-добра приятелка, с която да си разменям тайни и гривни за приятелство. Завърших с две дипломи, но никога не успях да разменям погледи с нито едно от симпатичните момчета в часовете ми.

Работя професионално, бях номинирана за докторантска стипендия, но на 31 г. все още никога не съм имала гадже.

Чувството за срам заради разликите ми беше всепоглъщащо, докато на 28 г. не получих диагноза аутизъм.

