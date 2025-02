Турция е в снежен капан: Над 1800 населени места са откъснати от света

О бщо 1816 населени места в източната част на Турция са откъснати от света поради обилния снеговалеж от последното денонощие, съобщава електронното издание на в. „Милли газете“.

Snowstorm in Istanbul, Turkey

Snow is predicted to persist until Monday of 24th February.

Turkish Airlines expects to cancel approximately 200 flights on Feb. 21, depending on real-time weather conditions.

It is expected to have more than 30cm of snow, school might be canceled… pic.twitter.com/NXKdSirpoR