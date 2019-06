К ремъл днес отрече да е информирал Съединените щати, че изтегля персонал от Венецуела, както заяви американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Лондон.

„Това очевидно е косвена споменато от някои източници на информация във вестниците, защото не е имало официални послания от руската страна по въпроса и не може да има такива”, заяви Дмитрий Песков говорителят на руския президент Владимир Путин.

Песков подчерта, че руските военни специалисти все още работят във Венецуела и „този процес върви по план”.

Президентът Тръмп заяви в понеделник в Туитър, че Русия е информирала неговата администрация, че е „изтеглила повечето си хора във Венецуела.

Това съобщение в социалната мрежа беше предшествано от остри критики към Москва от съветника по националната сигурност Джон Болтън и държавния секретар на САЩ Майк Помпео за руската военна, дипломатическа и икономическа подкрепа към президента на Венецуела Николас Мадуро.

Болтън директно каза, че Съединените щати трябва да приложат доктрината „Монро”, създадена през 1828 г., за да попречи на намесата на външни сили в Западното полукълбо.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.