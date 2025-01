Тръмп назначава Гибсън, Сталоун и Войт за посланици на Холивуд

Н овоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп назначи три филмови звезди за специални посланици, натоварени със задачата да популяризират възможностите за бизнес в Холивуд.

„За мен е чест да обявя Джон Войт, Мел Гибсън и Силвестър Сталоун за специални посланици на едно велико, но много проблемно място - Холивуд, Калифорния. Те ще ми служат като специални пратеници с цел да върнат Холивуд, който през последните четири години загуби много бизнес в полза на чужди държави, обратно - по-голям, по-добър и по-силен от всякога!“, написа Тръмп в своята социална платформа Truth.

И трите знаменитости напоследък се свързват с Тръмп и неговата предизборна кампания. Не е ясно какво ще включват техните роли.

В изявление 69-годишният Гибсън казва, че е получил новината по същото време като останалите и е бил също толкова изненадан.

„Въпреки това се вслушах в призива. Моят дълг като гражданин е да давам и да помагам, и да вниквам в това, което мога“, казва Гибсън.

Гибсън, който неотдавна загуби дома си в пожарите в Лос Анджелис, добави: „Има ли шанс позицията да е свързана с резиденция на посланика?“

Звездата от „Смело сърце“ и „Лудия Макс“ публично подкрепи Тръмп във видеоклип, публикуван малко преди изборите през ноември. Той разкритикува и вицепрезидента Камала Харис, която беше съперник на Тръмп от Демократическата партия в президентската надпревара.

78-годишният Сталоун, известен най-вече с ролята си на титулярния герой във франчайза „Роки“, представи Тръмп в Мар-а-Лаго за речта му след изборната победа.

Той сравни новоизбрания президент с първия лидер на Америка, като го нарече „втория Джордж Вашингтон“.

„Без него можете ли да си представите как би изглеждал светът?“, каза той.

Той добави, че Вашингтон - който е бил президент от 1789 до 1797 г. - не е осъзнавал, че ще промени света, когато е защитавал страната си.

86-годишният Войт, който участва във филмите „Среднощен каубой“ и „Пърл Харбър“, е дългогодишен поддръжник на Тръмп и го е наричал най-великия президент след Ейбрахам Линкълн.

Няколко години бяха трудни за Холивуд с пандемията от Covid, многобройните трудови стачки и конкуренцията с услугите за стрийминг.

