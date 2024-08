Тръмп публикува фалшиво изображение на Тейлър Суифт в негова подкрепа

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалните мрежи фалшиво изображение на поп звездата Тейлър Суифт, която призовава хората да гласуват за него на изборите през ноември, предаде Ройтерс.

Публикацията на Тръмп в социалната мрежа "Трут сошъл" показва Суифт, облечена в червено, бяло и синьо, с надпис, който гласи "Тейлър Суифт иска да гласувате за Доналд Тръмп“.

"Приемам!“, написа Тръмп.

Former US President Donald Trump has sparked controversy by sharing fake AI-generated images of American singer Taylor Swift endorsing him. The images, which have been widely debunked, show Swift's fans wearing "Swifties For Trump" t-shirts and a poster of Swift supporting Trump.… pic.twitter.com/tSS1tzkw0R