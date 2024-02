Трагедия във Флоренция: Супермаркет се срути, загина работник

Н ай-малко един работник загина, а още четирима са в неизвестност, след като супермаркет в строеж се срути в италианския град Флоренция, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал, след като стоманобетонна греда е паднала върху плочата на сглобяема сграда, която е рухнала. Спасителни екипи издирват изчезналите, съобщиха местните власти. Те се опасяват, че броят на жертвите ще нарасне.

An accident at a supermarket construction site in the Italian city of Florence has killed a worker and left four others missing. The accident on Friday happened when a reinforced concrete beam toppled over a slab of a pre-fabricated building, which then... https://t.co/HSADFDYTzJ