Трагедия в "Байерн Мюнхен": Вратарят Свен Улрайх загуби шестгодишния си син

С ветът на футбола е покрусен от трагична новина. Вратарят на "Байерн Мюнхен", Свен Улрайх, разкри, че шестгодишният му син е починал след продължително и тежко боледуване. Скръбната вест беше обявена чрез съвместно изявление със съпругата му Лиза, публикувано в социалните мрежи.

Семейството е взело време, преди да направи личната си загуба публична, тъй като малкият Лен е починал преди няколко седмици.

„С дълбока тъга съобщаваме, че синът ни Лен почина преди няколко седмици след дълго и тежко боледуване. Да направим това публично сега е изключително трудно решение за нас, но е важна стъпка за нас като семейство, за да внесем яснота на околните и на обществеността. Заедно с дъщеря ни сега се опитваме да намерим пътя си обратно към живота, стъпка по стъпка“, се казва в трогателното изявление.

Семейството благодари за подкрепата, която е получило в този труден период:

„Особено сме благодарни на нашите семейства, приятели и ФК "Байерн Мюнхен" за тяхната дискретност и невероятна подкрепа през последните няколко месеца, което означава много за нас. Молим обществеността и медиите да бъдат внимателни и да уважават поверителността ни. Моля, въздържайте се от задаване на допълнителни въпроси или правене на изявления. Лиза и Свен.“

