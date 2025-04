ТикТокърите, обвинени в предизвикване на изборен скандал в Румъния

Р умънците се завръщат в урните този уикенд след безпрецедентната отмяна на президентските избори миналия декември, което предизвика протестите и политически сътресенията в цялата страна, пише BBC.

Шокиращата победа на крайнодесния кандидат Калин Джорджеску на първия тур на изборите беше анулирана на фона на обвинения в руска намеса, подозрителни акаунти в TikTok и тайни плащания към онлайн влиятелни лица. Москва отрече да се е намесвала в изборите.

Сега на Джорджеску е забранено да се кандидатира и е задържан, изправен пред наказателно разследване, включително опит за сваляне на конституционния ред. Той отхвърли обвиненията и обвини властите в "измисляне на доказателства, които да оправдаят кражбата на изборите".

Лидерът на румънската крайнодясна партия АУР Джордж Симион се бори за фаворит на първия тур на повторната кандидатура за изборите в неделя. Той е следван в анкетите от Крин Антонеску от Националлибералната партия и независимия кандидат Никушор Дан.

В центъра на тази безпрецедентна политическа криза са влиятелни лица от TikTok, обвинени от румънските власти в участие в кампании в социалните медии, които изкуствено засилиха онлайн присъствието на Джорджеску. Би Би Си разговаря с някои от тях.

