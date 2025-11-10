Свят

"Тигрите са гладни": Най-голямата голяма котка в света ужасява Сибир

Африканската чума сред дивите свине доведе до скок в смъртоносните атаки от тигри

10 ноември 2025, 14:01
"Тигрите са гладни": Най-голямата голяма котка в света ужасява Сибир
Източник: iStock

Р азпространението на африканска чума сред дивите свине, които животните ядат, доведе до най-смъртоносната зима за атаки срещу хора в руския регион от десетилетия – и скок в убийствата на тигри.

Нападенията сякаш идваха от нищото. Първоначално тигрите нападаха кучета-пазачи по краищата на селата в руския Далечен изток, излизайки от гората през нощта, за да ловуват. Други се насочваха към добитъка, нападайки коне и говеда, предаде The Guardian. 

След това започнаха нападенията над хора. През януари риболовец беше нападнат през нощта и отвлечен от голяма котка, само седмици след като горски работник беше убит. През март друг мъж беше нападнат и частично изяден от тигър. Това беше най-смъртоносната зима за нападения от тигри в Сибир от десетилетия.

Години наред амурският тигър, известен още като сибирски тигър, беше толкова рядко срещан в руския Далечен изток, че се смяташе за призрак на гората. Най-голямата котка в света, възхвалявана заради своята сила и издръжливост, е и една от най-застрашените. Няколкостотин екземпляра оцеляват в отдалечен участък от сибирската тайга и тясна ивица по руско-китайската граница – остатъци от историческа територия, която някога обхващаше Корейския полуостров и североизточен Китай.

От 2020 г. обаче амурските тигри напускат гората в безпрецедентен брой, предизвиквайки страх сред общностите, които живеят в близост до тях. Африканската чума по свинете, болест, която е почти винаги фатална за повечето видове свине, обхвана региона. Учените описват болестта като екологична катастрофа, която тласка редица видове диви свине към изчезване, с огромни последици за екосистемите и други видове. Тя е убила огромен брой диви свине – основен източник на храна за тигрите, особено предпочитани от женските с малки.

Вероятно вирусът е дошъл през границата от Китай, където милиони свине загинаха след епидемия, започнала през 2018 г. Неконтролираният лов на елени и увеличеното изсичане на гори в териториите на тигрите са допринесли за напускането на гората от хищниците в търсене на храна. В някои региони е отбелязан 1000% ръст на конфликтите между хора и тигри.

В обикновена година се случват няколко смъртни случая и залавяния на тигри. Между октомври 2024 г. и септември тази година обаче най-малко 17 амурски тигъра са били убити и 27 са били заловени, като три от тях по-късно умират, според анализ, видян от The Guardian. Много от заловените тигри са били изтощени и дехидратирани или са страдали от последиците на огнестрелни рани или травми от сблъсъци с превозни средства.

„Тигрите са гладни. Това е причината за тези инциденти“, казва анонимен експерт по амурските тигри. Тъй като опазването на тигрите в Русия става все по-политизирано, някои експерти се страхуват да говорят публично по темата. „Хората искат да обърнат внимание на правителството за това, но те не искат да слушат“, казват те.

Няма данни за броя на дивите свине, загинали от африканската чума по свинете в Източна Русия, въпреки че често има съобщения от хора, които намират трупове в гората по време на походи. Д-р Матиас Марколф, изследовател в зоопарка в Кьолн, е част от група международни експерти, работещи за по-добро разбиране на глобалното въздействие на вируса върху дивите видове.

„Свинете умират в 90-100% от случаите. Това е наистина фатално. В Азия има много видове свине, ограничени до малки острови, така че това има катастрофални последици. Вече сме се сблъскали с примери в Суматра и Малайзия, където има повече конфликти с тигри“, казва той.

Политическа опасност

Говоренето за скорошните конфликти между хора и тигри в руския Далечен изток може да бъде опасно; през 2008 г. руският президент Владимир Путин застава зад усилията за опазване на амурските тигри, обещавайки да увеличи броя им. Официално властите твърдят, че сега в дивата природа има около 750 тигъра, което е значително увеличение спрямо 40-те от 1940-те години. Макар че малко хора вярват в точността на официалните данни, много експерти казват, че подкрепата от руския лидер е помогнала. Но много природозащитници също подозират, че големите котки са в много по-голяма беда, отколкото властите признават.

Центърът за амурски тигри, основният орган, отговорен за тяхното опазване, е създаден от Путин. Съветът за тяхното опазване се ръководи от министъра на правосъдието Константин Чуйченко, който е санкциониран от западни държави заради ролята си в инвазията в Украйна. Карин Кнайсл, бивш външен министър на Австрия и близък съюзник на Путин, е международен посланик за защита на тигрите. Малко независими изследователи и природозащитни групи имат право да работят по опазването на амурските тигри, казват експерти.

На скорошно събитие Сергей Арамилев, генерален директор на Центъра за амурски тигри, омаловажи притесненията относно проблемите с амурските тигри. „Човешките смъртни случаи при нападения от амурски тигри са изключително редки. От 2010 до 2024 г. са регистрирани 20 нападения над хора, довели до 13 наранявания и седем смъртни случая. От тези 20, 18 са били провокирани от хора“, каза той. „Двата скорошни случая през 2025 г. са в съответствие с общите статистики; и двата тигъра са имали множество огнестрелни рани. Затова твърдението за непровокирана агресия от тигър към човек е пресилено и съществува само в ненадеждни онлайн публикации.“

Центърът за амурски тигри не отговори на запитването на The Guardian за коментар.

Някои обаче избират да повдигнат въпроса онлайн, независимо от риска. През януари жителите на едно село използваха социалните мрежи, за да се оплачат от въздействието на тигрица, ловуваща кучета в града им. Други се зарекоха да бойкотират местните избори, докато не получат повече защита от тигри.

Експерти, работещи по проекта, казват, че трябва да се направи повече за защита на горите, дом на тигрите, включително намаляване на въздействието от дърводобива и минното дело. „Ако запазим екосистемата, ще запазим и тигрите. Африканската чума по свинете нямаше да бъде толкова голям проблем, ако гората беше в добро състояние“, казва един от тях.

Източник: The Guardian     
Амурски тигри Нападения от тигри Руски Далечен изток Африканска чума по свинете Конфликт хора-тигри Застрашени видове Обезлесяване Недостиг на храна Опазване на тигрите Сибир
